4:2-Sieg für den Aufsteiger: Kiel jubelt gegen Dortmund

Nuri Sahin in Not: Borussia Dortmund rutscht mit einem katastrophalen Auftritt bei Kellerkind Holstein Kiel zum Jahresbeginn in die Krise. Der BVB ließ sich beim 2:4 (0:3) an der Förde vom furchtlosen Aufsteiger den Schneid abkaufen - sein Schlussspurt genügte nicht zum Unentschieden.