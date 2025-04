Daniel Schlager: Ein Tag mit dem Bundesliga-Schiedsrichter

Unterwegs mit Daniel Schlager : Ein Tag mit einem Bundesliga-Schiedsrichter

von Ralf Lorenzen 11.04.2025 | 16:00 |

Anspannung ja, Nervosität nein - so beschreibt Schiedsrichter Daniel Schlager seine Gefühle am Spieltag. Ein ZDF-Team begleitete ihn und sein Team rund um ein Spiel in Dortmund.