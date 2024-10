Jahrestag 7. Oktober: Kollektives Gedenken in der Fankurve

In der internationalen Anhängerschaft des BVB legen einige Fans dieses Engagement jedoch als einseitige Positionierung für Israel aus. Etliche von ihnen verbreiteten in sozialen Medien die Bilder aus der Champions League am vergangenen Mittwoch. Fans von Celtic Glasgow schwenkten bei ihrem Spiel in Dortmund (1:7) palästinensische Fahnen.