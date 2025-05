Heidenheim in der Relegation: "Am Ende wird's gut ausgehen"

Trainer Schmidt bleibt sich treu

Die Relegation überhaupt erreicht zu haben, so Schmidt, sei das größte Erfolgserlebnis einer Saison, in der man am 25. Spieltag der Bundesliga noch Tabellenletzter war.

Heidenheim hatte schon zwei Playoff-Spiele

Einen kleinen Vorteil sieht man beim FCH in den Erfahrungen, die man in den Conference-League -Spielen machen durfte: "Es sind Playoff-Spiele. Wir kennen das aus den Spielen gegen Häcken und Kopenhagen".

Seit Wochen Platz 16 als Ziel vor Augen

Umso höher ist nun die Motivation, in den beiden Relegationsspielen die Klasse zu halten. "Wir haben noch zwei Spiele, haben es immer noch in der eigenen Hand", sagt Kapitän Patrick Mainka. "Von daher: Vollgas am Donnerstag."

Halbierter Etat bei Abstieg

Klassenerhalt als Euphorie-Beschleuniger

In Heidenheim verfolgt man eine andere Philosophie. Wie damals in Braunschweig oder Fürth wurde die Bundesliga bislang genutzt, um Werte zu schaffen, die auch einen Abstieg überdauern.

FCH und die Parallele zu Elversberg

Für die SV Elversberg kann es in der nächsten Saison in die 1. Bundesliga gehen. Die Hoffnung ist groß, doch für die Gemeinde wäre dies eine Herausforderung, denn es fehlt die Infrastruktur.

Und nach denen, da ist sich Kapitän Mainka sicher, wird der FCH am Montagabend der lachende Drittletzte sein: "Am Ende wird's gut ausgehen." Das Rückspiel findet am Montag an der Elversberger Kaiserlinde statt.