Leverkusener Zwischenfall: Boniface attackiert Mitspieler

Alonso stellte klar: "Das Wichtigste sind die Mannschaft, die Leistung und das Ergebnis." Damit Letzteres auch am Mittwoch (21 Uhr) beim Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Bayern München stimmt, wird er indes darauf hoffen, dass teaminterne Zwischenfälle wie am Samstag vermieden werden.