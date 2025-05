Nachfolger von Xabi Alonso: Ten Hag wird Trainer in Leverkusen

Der Niederländer Erik ten Hag tritt in Leverkusen in große Fußstapfen. Er folgt auf Erfolgscoach Xabi Alonso.

Der Niederländer unterschrieb beim Werksklub einen Vertrag bis 2027 und tritt sein Amt am 1. Juli an - dann steht ten Hag mit einer wahrscheinlich runderneuerten Mannschaft vor einer großen Aufgabe. "Ich bin nach Leverkusen gekommen, um die in den vergangenen Jahren gewachsenen Ambitionen zu bestätigen", so ten Hag zu seinem Antritt: