Wirtz absolviert Mannschaftstraining ohne Probleme

Nach seiner Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk ist der 21-Jährige beim Double-Gewinner wieder voll ins Training eingestiegen - und nährt damit die Hoffnung auf ein Comeback am Samstag (15.30 Uhr) gegen Union Berlin und eine tragende Rolle im Endspurt der Bundesliga

Bayer Leverkusen bleibt auch im Spiel beim Kellerkind Heidenheim blass. Erst ein Treffer in der Nachspielzeit wahrt für die Werkself den Sechs-Punkte-Rückstand zu den Bayern.

Wenn beim Mannschaftstraining alles gut laufe, hatte Trainer Xabi Alonso in der Vorwoche gesagt, wird Wirtz am Samstag gegen Union wieder im Kader stehen. Und die ersten Eindrücke waren gut. Der Ausnahmekönner kam erst nach dem Aufwärmen auf den Platz, zeigte sich dann aber gewohnt spielfreudig: Wirtz verteilte die Bälle in den Spielformen, suchte Abschlüsse.