Über Onisiwos positiven Test hatten die 05er am Sonntag unmittelbar vor dem Pokalspiel gegen den SV Elversberg berichtet, das sie im Elfmeterschießen gewannen. Laut Vereinsangaben war der Rest des Teams in den Tests am Freitag und Samstag negativ getestet worden. Das änderte sich nun in dieser Woche.