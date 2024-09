Borussia Mönchengladbach: Mit der Kraft der Jugend

Fehler von Spielern wie dem 21 Jahre jungen Netz müssten in dieser Entwicklungsphase hingenommen werden, daran wachse ein Spieler zudem. Das sei der Weg, um in nicht allzu ferner Zukunft etwa in die Sphären vorzudringen, die Eintracht Frankfurt, der nächste Gegner der Gladbacher an diesem Samstag (18:30 Uhr / erste Bilder im Free-TV im aktuellen sportstudio ab 22:30 Uhr in der ZDFmediathek ), schon erreicht hat.