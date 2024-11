Bundesliga: Wie der BVB mit Sahin die Wende schaffen kann

Mit nur vier Siegen aus acht Bundesliga -Spielen und Platz sieben in der Tabelle ist der Kontakt zu Bayern München und RB Leipzig an der Spitze früh abgerissen. Satte 19 Gegentore hat das Team in allen Wettbewerben in den jüngsten acht Partien kassiert. Durch das Pokal-Aus ist der einfachste Weg zu einem Titel verbaut.