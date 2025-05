Bundesliga-Relegation: Wo liegt eigentlich Elversberg?

Auf Schienen können Auswärtsfans nicht bis nach Elversberg anreisen. "Aber wir haben Bahnhöfe in St. Ingbert, Neunkirchen und Friedrichsthal", betont das Gemeindeoberhaupt. An der Infrastruktur müsse man natürlich noch arbeiten. "Aber das war allen klar. Das müssten wir auch dann tun, wenn wir in der 2. Liga bleiben." Die Kabinen für die Spieler sind derzeit in Containern untergebracht. Nach abgeschlossenem Umbau wird die Ursapharm-Arena 15.000 Zuschauer fassen, derzeit sind es nur rund 10.000.