Desinfizierte Bälle, Fiebermessen, leere Ersatzbänke: Die neuen Hygiene-Vorschriften haben beim Neustart der Fußball-Bundesliga nach zweimonatiger Coronapause für ungewohnte, an vielen Orten auch skurrile Szenen gesorgt.



In Dortmund etwa reisten die Schalker Spieler mit zwei getrennten Bussen zum Revierderby an. "Es hat schon etwas Surreales, wenn du in den letzten zwei Stunden vor Anpfiff aus aller Welt SMS bekommst, dass die Leute heute vorm Fernseher sitzen und dann fährst du durch deine Stadt und es ist überhaupt nichts los", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei Sky.