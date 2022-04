- Sollten RB Leipzig oder Eintracht Frankfurt die Europa League gewinnen, spielen sie auf jeden Fall in der Champions League. Wenn der Europa-League-Sieger unter den ersten vier Teams der Bundesliga ist, bleibt die Verteilung der Plätze gleich und es gibt vier deutsche Königsklassen-Starter.



- Sollten Leipzig oder Frankfurt die Europa League gewinnen und sich über die Bundesliga für die Europa League oder Conference League qualifizieren, geht dieser Startplatz für deutsche Teams verloren und fünf Mannschaften starten in der Champions League.



- Sollte der Europa-League-Champion aus Deutschland kommen und sich nicht über die Bundesliga für einen Europapokal qualifizieren, wären fünf deutsche Teams in der Champions League, zwei in der Europa League und einer in der Conference League.