Bundesliga-Analyse: BVB mit Kovac, Kane mit Kanone, RB ohne alles

Xabi Alonso ging wie ein Gentleman: "Ich werde es vermissen. Ich nehme ganz viel für die Zukunft mit", sagte der scheidende Bayer-Coach bei seiner letzten Bundesliga -Pressekonferenz. Vor allem die Stimmung in den Stadien sei einzigartig, so der Baske. Was aber waren sonst die Tops und Flops der 62. Saison?