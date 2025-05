Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Bayer Leverkusen will noch in diesem Monat einen Nachfolger für rainer Xabi Alonso präsentieren. "Wir sind in der finalen Phase, das passiert mit Sicherheit noch im Mai", sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nach dem 2:2 bei Mainz 05.

Als Kandidaten waren zuletzt der Spanier Cesc Fàbregas vom italienischen Erstligisten Como 1907 und der derzeit vereinslose Niederländer Erik ten Hag gehandelt worden. Wie groß der Kreis der Anwärter auf das Alonso-Erbe sei, wollte Rolfes am Samstagnachmittag nicht eingrenzen.