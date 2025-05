Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Die Schlagzeile vermeldet den aufsehenerregenden Deal bereits als perfekt. "Roma, habemus mister", titelt "La Stampa" - und dieser Mister, also Trainer, ist: Jürgen Klopp! Laut der italienischen Zeitung soll der 57-Jährige der AS Rom am Sonntag um 22.57 Uhr sein Ja-Wort gegeben haben.

Klopp aber ist globaler Fußball-Chef bei Red Bull und hat seine Trainerkarriere eigentlich für beendet erklärt. Und so kam das Dementi nicht überraschend. Klopp-Berater Marc Kosicke nannte die Meldung schlicht "falsch", ein Red-Bull-Sprecher sprach beim Portal RBlive von einem "verspäteten Aprilscherz".