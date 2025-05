Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Bundesligist TSG Hoffenheim hat Top-Talent Hennes Behrens mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Wie der Klub mitteilte, verlängerte der 20-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt und wird fester Bestandteil des Profikaders. Über die Vertragsdauer machte die TSG keine Angaben.

Behrens war 2020 aus der Jugend des SV Darmstadt 98 in den Kraichgau gewechselt. Sein bislang einziges Bundesligaspiel absolvierte der Defensivspieler am 20. Spieltag der abgelaufenen Saison, als er im Spiel gegen Bayer Leverkusen in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Bei der Regionalligamannschaft der TSG trug Behrens in der vergangenen Spielzeit in 26 Einsätzen zum Aufstieg in die 3. Liga bei.