Was wie Aktionismus wirkt, hat im oft chaotischen Schalke zwar eine gewisse Tradition, doch inzwischen gibt der einst so stolze Traditionsklub ein Bild ab, das nur noch peinlich wirkt. Oft konnte sich Schalke auch in schwierigen Zeiten auf seine Fans verlassen. Doch die wenden sich gerade mit Grauen von ihrem einst liebsten Kind ab - und das nicht, weil sie wegen der Corona-Pandemie nicht ins Stadion dürfen. Zwei große Fanorganisationen haben nun in einem Brandbrief flammende Appelle an Vereinsführung und Mannschaft gerichtet.