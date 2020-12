Auf den neuen Trainer wartet eine Herkulesaufgabe. Nach der jüngsten 0:1-Heimpleite in der Bundesliga gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld liegen die Schalker bereits sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz 16. Der Bundesliga-Negativrekord von Tasmania Berlin mit 31 Spielen ohne Sieg ist für den Traditionsklub nicht mehr weit entfernt. Im gesamten Jahr 2020 gelang Schalke nur ein Erstliga-Sieg, am 17. Januar beim 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Zum Start ins neue Jahr treten die Königsblauen am 2. Januar bei Hertha BSC an.