Bundesliga: Frankfurt gewinnt auch gegen Heidenheim

Zum anderen aber auch dafür, dass die Frankfurter mit noch mehr Selbstvertrauen im Pokal-Achtelfinale am Mittwoch bei RB Leipzig antreten dürfen. Die Hausherren mussten drei Tage nach dem Highlight-Spiel in der Conference League gegen den FC Chelsea (0:2) die nächste Niederlage hinnehmen. Durch die vierte Pleite in der Liga in Serie rutschte das Team von Coach Frank Schmidt auf Relegationsrang 16 ab.