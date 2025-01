Bundesliga-Rückrunde: Diese Fünf stehen vor dem Durchbruch

Koulierakis gilt als "aggressive Leader", wirft sich in jeden Zweikampf und beeindruckt mit spektakulären Grätschen. Im Aufbauspiel ist vor allem auf seine langen Bälle Verlass. An seinem Kurzpassspiel muss das Verteidigertalent noch arbeiten. Und dennoch: Entwickelt er sich so weiter, hat er das Zeug zu einem Top-Innenverteidiger der Bundesliga