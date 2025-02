Bayer bleibt an FCB dran: Boniface lässt Leverkusen jubeln

Braun sorgt für Novum

Für eine Premiere sorgte Schiedsrichter Robin Braun, der erstmals in einem Bundesliga-Stadion den Zuschauern eine vom Videoschiedsrichter revidierte Entscheidung erklärte. In der 22. Minute hatte er einen Foulelfmeter für Leverkusen gepfiffen, dabei aber eine Abseitsstellung von Nathan Tella übersehen, der später verletzt ausgewechselt werden musste.

Durch den Sieg bleibt Leverkusen sechs Zähler hinter Rekordmeister Bayern München. Hoffenheim hat nach 20 Spieltagen noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang 16. Trotz des geplatzten Transfers von Boniface zu Al Nassr hatte Bayer-Coach Xabi Alonso den Nigerianer in die Startelf beordert. Und wie so oft gegen Hoffenheim rechtfertigte Boniface das in ihn gesetzte Vertrauen und verwertete nach einer Viertelstunde einen Steilpass von Grimaldo. Es war bereits der sechste Scorerpunkt für Boniface in seinem dritten Spiel gegen Hoffenheim. Der Führung vorausgegangen war ein katastrophaler Abspielfehler von Hoffenheims David Jurasek im Aufbau.