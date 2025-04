Bremens Oliver Burke: Endlich ein Leistungsträger?

Werder Bremens Spieler Oliver Burke jubelt nach seinem Tor. Quelle: dpa / Tom Weller

Die 90. Minute lief bereits, als Oliver Burke am vergangenen Spieltag in Stuttgart den Siegtreffer besorgte. Jubelnd sprintete er auf den Auswärtsfanblock zu, wurde von den Bremer Anhängerinnen und Anhängern ausgiebig gefeiert. Späte Tore, die konnte der Stürmer schon immer.

Seine ersten vier Tore im Bremen-Trikot hatte er alle nach der 89. Minute geschossen - auch weil er als Joker oftmals spät in die Partie kam. Das hat sich geändert. Seit dem 24. Spieltag steht Burke immer in der Startelf - ein Wendepunkt in seiner Karriere?

Burke war schon 2016 in der Bundesliga

Talent, das wurde dem 1.88 Meter großen Mittelstürmer schon zu Beginn seiner Karriere attestiert. Deshalb holte RB Leipzig ihn 2016 in die Bundesliga , ließ ihn auch regelmäßig sein Können unter Beweis stellen. 25 Mal stand er auf dem Feld, wechselte nach der Saison in die Premier League zu West Bromwich Albion.

Vereins-Negativrekord für den VfB Stuttgart: Das 1:2 gegen Werder Bremen war die fünfte Bundesliga-Heimiederlage in Folge. Burke traf doppelt für die Hanseaten. 13.04.2025 | 8:39 min

Doch seit dem Wechsel sollte es nicht mehr rund laufen für den inzwischen 28-Jährigen. Weder bei West Brom, noch bei Alaves oder Sheffield, seinen Leihstationen, wusste Burke zu überzeugen.

Als er 2022 dann zu Werder Bremen ging, lief es auch dort nicht wie gewünscht. Wieder kam der Schotte nur als Joker zum Zug, erneut wurde er verliehen, doch überall ließ der entscheidende Durchbruch weiter auf sich warten.

Burke nutzt seine Chance

Bei Werder bekam er diesen Sommer schließlich nochmal eine Chance, fand sich zunächst aber nur auf der Ersatzbank wieder. Bremen fiel nach starker erster Saisonhälfte im Februar in ein tiefes Formloch. Drei Niederlagen in Folge, gegen Freiburg gab es gar eine 0:5-Klatsche. Dazu kamen Personalsorgen in der Offensive - Burkes Zeit war gekommen.

Für den SC Freiburg läuft beim 5:0 gegen Werder Bremen alles in die richtige Richtung: Sildillia und Grifo treffen sehenswert, Keeper Atubolu pariert einen Elfmeter. 24.02.2025 | 8:25 min

Seit er gegen Wolfsburg am 24. Spieltag von Beginn an randurfte, ist er aus der Startelf kaum noch wegzudenken. Was ihn zum Startspieler gemacht habe: "Dass er auch im Defensivverhalten disziplinierter und klarer ist", sagt sein Trainer Ole Werner

"Die offensiven Waffen, die er hat, sind extrem schwer zu verteidigen und beschäftigen jeden Gegner - auch auf dem Niveau", geht Bremens Coach weiter auf die Stärken des Schotten ein.

Arbeitsmentalität hat sich geändert

Burke scheint endlich dabei zu sein, den entscheidenden Schritt zu gehen. Ein wichtiger Unterschied zu den letzten Jahren: Der Schotte habe sich "eine andere Arbeitshaltung draufgeschafft".

Wenn man gut trainiert, dann wird man besser - und spielt dann auch besser. Das ist der Unterschied. „ Bremens Trainer Ole Werner über Oliver Burke

Auch auf dem Feld spiegelt sich diese Beobachtung wieder. "Der Typ läuft 36 km/h und im letzten Spiel hatte er in 65 Minuten 35 Sprints. Ich weiß nicht, wo das in der Liga sonst so auftaucht", sagt Mitspieler und Freund Felix Agu. In der Tat sieht das Bremer Publikum einen veränderten Burke. Er arbeitet intensiv gegen den Ball, ohne dabei seine Scorerqualitäten zu verlieren.

Nach seinem Treffer am 28. Spieltag gegen Frankfurt, entschied er das Spiel gegen Stuttgart mit seinem Doppelpack fast im Alleingang. Bei beiden Toren profitierte er von den starken Anspielen seiner Mitspieler, brachte sich jedoch vorher durch gute Laufwege als Anspielstation ins Spiel.

Es macht natürlich Spaß, wenn du den Ball immer blind über die Abwehrkette spielen kannst - und da kommt dann einer mit gefühlt 36 km/h angerannt und erläuft jeden Pass. „ Marvin Ducksch über Oliver Burke

Burke: "Ich liebe den Klub"

Sein Vertrag läuft in diesem Sommer aus. Bis Mitte Februar hatte wohl niemand die Absicht, den auslaufenden Kontrakt zu erneuern. Doch Burke hat in den letzten Wochen Argumente geliefert: "Wir haben das Bestreben, mit ihm zu verlängern", stellte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball in Bremen, erst kürzlich klar.

Und Burke selbst? "Ich liebe den Klub. Jeder weiß, dass ich gerne bleiben würde", bekräftigte er. Ob der Schotte den Durchbruch endlich schafft, wird sich zeigen - doch so nah dran wie jetzt war er wohl noch nie.