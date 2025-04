Der FC St. Pauli hat im mit 42.100 Zuschauern ausverkauften Weserstadion einen weiteren wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga gesammelt. Gegen den SV Werder Bremen kamen die "Kiezkicker" zu einem 0:0. Kurz vor Schluss sah St. Paulis Connor Metcalfe dabei in der Nachspielzeit noch die Gelb-Rote Karte.

Werder Bremen eilt von Sieg zu Sieg - und schnurstracks Richtung Europacup-Platz. Das schwer erkämpfte und eher schmeichelhafte 1:0 gegen VfL Bochum ist der vierte Dreier in Folge.

Burke zunächst nur auf der Bank

Werder-Coach Ole Werner hatte etwas überraschend auf Oliver Burke verzichtet . Der Brite hatte während der Woche völlig unerwartet seinen Abgang von der Weser erklärt und wird in der kommenden Saison für Union Berlin auf Torejagd gehen.

Doch als eine Stunde vor der Partie die Aufstellungen im Weserstadion bekannt wurden, suchte man den Namen von Burke unter den ersten Elf vergeblich. Stattdessen stand Justin Njinmah in der Startformation.

Wenig Höhepunkte vor der Pause

Ob es an diesem Wechsel lag, dass die Bremer Offensivbemühungen vor der Pause so gar nicht in Schwung kommen wollten, wird schwer zu beweisen sein. Allerdings fanden die Gastgeber im Spiel nach vorn 45 Minuten lang keine Mittel.