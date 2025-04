Bayern Münchens Ikone Thomas Müller hat am Samstagnachmittag gegen den FSV Mainz 05 sein 500. Spiel in der Fußball-Bundesliga absolviert. Trainer Vincent Kompany wechselte den 35-Jährigen unter dem frenetischen Jubel der Fans in der 84. Minute für Leroy Sané ein.

Debüt unter Jürgen Klinsmann

Sein Ligadebüt hatte Müller am 15. August 2008 beim 2:2 gegen den Hamburger SV unter dem damaligen Trainer Jürgen Klinsmann gefeiert. Der Weltmeister von 2014 wurde vor knapp 17 Jahren in der 80. Minute für Miroslav Klose eingewechselt. Beim HSV spielte: Vincent Kompany.

Münchens Rekordspieler

Müller, der am Saisonende keinen neuen Vertrag bei den Bayern erhält, ist erst der 13. Profi, der die 500er-Marke in der Bundesliga knackt. Und erst der vierte Spieler in der Bundesliga-Geschichte, der diese Anzahl an Einsätzen für einen einzigen Verein bestritt.