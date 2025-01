Fußball-Transferticker: Bericht: Juve will Patrick Schick

Nach nicht einmal einem halben Jahr hat sich die AC Mailand von Trainer Paulo Fonseca getrennt. Der Serie-A-Klub bestätigte das vorzeitige Aus für den 51 Jahre alte Portugiesen in einem kurzen Statement. Angaben über einen Nachfolger machte Milan zunächst nicht.

In seinem letzten Spiel als Milan-Trainer am Sonntag gegen die AS Rom (1:1) sah Fonseca die Rote Karte. In der Serie-A-Tabelle liegt der Mailänder Fußball-Traditionsklub als Achter außerhalb der internationalen Ränge.