Fußball-Transferticker: KSC-Torjäger Zivzivadze wohl zum FCH

Deniz Undav und Jamie Leweling vom VfB Stuttgart stehen vor ihrem Comeback. Die beiden Offensivspieler waren beim Trainingssauftakt dabei.

Undav hat sich im Champions-League-Spiel am 6. November gegen Atalanta Bergamo (0:2) einen Faserriss an der linken Oberschenkelrückseite zugezogen. Leweling verletzte sich am 1. November im Spiel bei Bayer Leverkusen ebenfalls am Oberschenkel.