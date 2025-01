Laut Mohamed Salah gibt es im Hinblick auf eine Vertragsverlängerung beim FC Liverpool weiterhin "keinen Fortschritt". Daher geht der Top-Stürmer von einem Abschied im Sommer aus.

Der 32-Jährige, der seit 2017 in Liverpool ist, spielt eine herausragende Saison. Mit 17 Toren und 13 Vorlagen in 18 Premier-League-Spielen ist er derzeit der beste Spieler in dieser Saison. Der Gewinn der Meisterschaft ist das große Ziel von Salah, zumal der Titelgewinn 2020 während der Corona-Pandemie nicht so recht gefeiert werden konnte.