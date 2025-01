Fußball-Transferticker: Huth verlängert in Wolfsburg

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl will die offenen Vertragsfragen bei seinen Stars vor der entscheidenden Saisonphase geklärt haben. "Wir sind uns alle einig, wenn die Crunchtime in der Bundesliga, in der Champions League kommt, dann müssen die Dinge geklärt sein, dann müssen die Entscheidung gefallen sein - in welche Richtung auch immer", sagte Eberl am Rande des Topspiels bei Borussia Mönchengladbach bei Sky.

Konkret geht es beim Rekordmeister um die Verträge von Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Jamal Musiala. Bei Kimmich und Davies läuft der Vertrag zum Saisonende aus, Jungstar Musiala besitzt noch einen Kontrakt bis 2026.

Max Eberl im ZDF-Interview nach dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach