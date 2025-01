Fußball-Transferticker: Beste vor Wechsel zum SC Freiburg?

Im Fußball der Frauen bahnt sich offenbar der erste Millionentransfer an. Für die US-Nationalspielerin Naomi Girma soll der FC Chelsea eine Weltrekordablöse in Höhe von 1,1 Millionen Dollar (1,06 Mio. Euro) an das NWSL-Team San Diego Wave zahlen, wie das Portal The Athletic berichtet.

Die beiden Klubs sollen sich demnach bereits einig sein, nun werde der Vertrag für die Olympiasiegerin beim englischen Meister finalisiert.