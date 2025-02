Fußball-Transferticker: Hoffenheim holt Touré und Busk

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat die im Leihvertrag mit dem französischen Erstligisten AS Monaco vereinbarte Kaufoption für Chrislain Matsima gezogen und den 22 Jahre alten Innenverteidiger damit bis 2029 an sich gebunden. Dies teilte der FCA am Donnerstag, fünf Tage nach Matsimas erstem Treffer für die Augsburger im Ligaspiel gegen den 1. FC Heidenheim (2:1) mit.

Matsima, der erst kurz vor Ende des Transferfensters im Sommer nach Augsburg gekommen war, habe sich "in kurzer Zeit als wichtige Stütze in der Defensive im FCA-Team etabliert", heißt es in der Mitteilung der Augsburger.