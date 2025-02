Fußball-Transferticker: Bayern gibt Mathys Tel doch noch ab

Eintracht Frankfurt hat Stürmer Michy Batshuayi zurück in die Fußball-Bundesliga geholt. Wie der Klub am Montagabend bekannt gab, kommt der belgische Nationalspieler vom türkischen Spitzenklub Galatasaray Istanbul nach Frankfurt und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Batshuayi ist somit der nächste Ersatz für den zu Manchester City abgewanderten Torjäger Omar Marmoush.

Schon im Januar hatte Frankfurt den französischen U23-Nationalspieler Elye Wahi verpflichtet.Im Gegensatz zum 22 Jahre alten Neuzugang von Olympique Marseille kennt Batshuayi die Bundesliga bereits. In der Rückrunde der Saison 2017/18 hatte er für Borussia Dortmund in 14 Spielen neun Tore erzielt. "Michy Batshuayi bringt nicht nur eine starke Torquote, sondern auch reichlich Erfahrung mit, weil er so gut wie jede große europäische Liga kennengelernt hat – nicht zuletzt auch die Bundesliga", sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche: "Michy verfügt über die nötige Robustheit und Wettkampfhärte. Wir trauen ihm zu, schnell eine wichtige Rolle in unserem jungen Team zu übernehmen."