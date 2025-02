Fußball-Transferticker: Ramos wechselt nach Mexiko

Ex-Weltmeister Sergio Ramos lässt seine erfolgreiche Fußball-Karriere in Mexiko ausklingen. Der 38 Jahre alte Abwehrspezialist aus Spanien spielt künftig für CF Monterrey in der Liga MX. Wie der Club mitteilte, hat der Europameister von 2012 einen Einjahresvertrag bis zum 31. Dezember 2025 unterschrieben. Trainer in Monterrey ist der frühere FC-Bayern-Profi Martin Demichelis.

Mit dem fünfmaligen mexikanischen Meister wird Ramos, der die Nummer 93 erhält, auch bei der Club-Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in den USA spielen.