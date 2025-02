Paris Saint-Germain hat den Vertrag mit Trainer Luis Enrique bis 2027 verlängert. Enrique war 2023 nach Paris gekommen. Zuvor hatte er den FC Barcelona und die spanische Nationalmannschaft trainiert.

Enrique, als Profi Meister und Pokalsieger mit Real Madrid und Barcelona, hat in Paris ein neues Team ohne Superstars der Vergangenheit wie Kylian Mbappe, Messi oder Neymar aufgebaut. In der vergangenen Saison holte PSG neben dem Meistertitel auch den Pokal und erreichte das Halbfinale der Champions League. Auch in dieser Saison hat Paris noch Chancen auf alle drei Titel.