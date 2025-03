Dirk Schuster übernimmt erstmals einen Klub im Ausland und wird in der kommenden Saison Trainer beim georgischen Erstligisten Torpedo Kutaisi. Die neue Saison in Georgien beginnt am 1. März.

Schuster war 2016 nach dem Bundesliga-Aufstieg und Klassenerhalt mit dem SV Darmstadt 98 als Deutschlands Trainer des Jahres ausgezeichnet worden. Seit seinem Aus beim Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern im November 2023 war der 57-Jährige vereinslos.