Gemeinsam mit Holstein Kiel haben Heidenheim und der FC St. Pauli bislang am häufigsten auf dem Winter-Markt zugeschlagen. Dabei haben die Kieler mit der festen Verpflichtung von John Tolkien aus New York und David Zec aus Celje aus der Reihe der Abstiegskandidaten wohl am tiefsten in die Tasche gegriffen.