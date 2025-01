Feuerzeugwurf-Urteil, Union-Präsident Zingler attackiert DFB

Steffen Baumgarts missglückter Einstand als neuer Trainer von Union Berlin rückte angesichts der verbalen Attacke seines Vorgesetzten Dirk Zingler ein wenig in den Hintergrund. Der Präsident der "Eisernen" hatte am Rande der 0:2-Niederlage beim 1. FC Heidenheim am 16. Spieltag der Bundesliga zum Rundumschlag gegen den DFB ausgeholt.