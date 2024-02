FC Bayern München in der Krise: Niederlage beim VfL Bochum

Für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel ist es die dritte Niederlage im dritten Pflichtspiel (Bundesliga und Champions League) in Folge. Die Titelverteidigung in der Bundesliga haben die Bayern längst nicht mehr in der eigenen Hand, und in der Königsklasse droht nach der Niederlage bei Lazio Rom das Aus im Achtelfinale. Es wäre die erste titellose Saison für den FC Bayern seit zwölf Jahren.