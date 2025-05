Fußball-Bundesliga: Bochum und Kiel stehen als Absteiger fest

Beim VfL Bochum hat sich der Abstieg schon früh in der Saison angedeutet.

Tränen in Bochum, Trauer in Kiel: Der VfL und Holstein stehen als erste Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest. Tabellenschlusslicht Bochum verlor sein Heimspiel gegen Mainz 05 mit 1:4 und hat ebenso keine Chance mehr auf die Rettung wie Holstein Kiel, das dem SC Freiburg zuhause mit 1:2 unterlag.

Der große Gewinner des 33. Spieltags ist der 1. FC Heidenheim, der bei Union Berlin 3:0 gewann. Heidenheim hat mit nun 29 Zählern die Relegation gegen den Dritten der 2. Liga sicher. Es ist aber sogar noch der direkte Klassenverbleib drin, wenn der FC St. Pauli (31 Punkte) am Sonntag nicht bei Eintracht Frankfurt punktet. Auch die TSG Hoffenheim (32 Punkte) ist noch nicht aller Sorgen ledig.

Bochum gegen Mainz chancenlos

Nadiem Amiri in der dritten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte, Philipp Mwene (53.), Jonathan Burkardt (73.) und Paul Nebel (90.+3) erzielten in Bochum die Treffer für Mainz. Die 05er hoffen noch auf die Teilnahme am Europapokal. Das Team von Coach Bo Henriksen beendete seine Negativserie nach sieben Spielen ohne Sieg.