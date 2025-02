Videobeweis-Durchsage: Schiri Braun schreibt Geschichte

Robin Braun hat als erster Schiedsrichter eine Videobeweis-Entscheidungen per Stadion-Durchsage mitgeteilt. Ein Novum im deutschen Fußball.

Für mehr Transparenz im deutschen Fußball: Robin Braun erklärte den Fans in Leverkusen eine Videobeweis-Entscheidungen per Stadion-Durchsage. Quelle: imago

Der junge Schiedsrichter Robin Braun hat in seinem erst dritten Erstliga-Einsatz ein kleines Stück Bundesliga-Geschichte geschrieben. Der 28-Jährige aus Wuppertal erklärte den Fans in Leverkusen eine Videobeweis-Entscheidungen per Stadion-Durchsage und sorgte damit für die Premiere der neuen Methode im deutschen Fußball.

Kurze Ansage durch das Stadion-Mikrofon

In der 23. Minute pfiff Braun nun zunächst Elfmeter für Leverkusen wegen eines Fouls an Nathan Tella. Dieser hatte zuvor allerdings im Abseits gestanden, nach Rücksprache mit Video-Assistent Robert Schröder pustete Braun also durch, aktivierte das Stadion-Mikrofon und teilte mit:

Die Szene wurde überprüft, nach Ansicht der Bilder war es Abseits, deshalb die Entscheidung: Kein Strafstoß, Abseits. „ Robin Braun in der Stadion Durchsage

Es folgten ein paar Pfiffe und Schmähgesänge in Richtung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die neue Methode hatte ihre Premiere aber unfallfrei überstanden.

Referees befürchten auch eine Zusatzbelastung

Zuvor waren bereits die Spiele am Samstag zwischen Bayern München und Holstein Kiel (4:3), dem FC St. Pauli und dem FC Augsburg (1:1) sowie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SSV Ulm (3:2) in der 2. Liga Teil des Testlaufs gewesen. Auch am Sonntag beim Remis zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg (1:1) bot sich keine Gelegenheit zur Durchsage.

Die Referees sehen in der geplanten Neuerung Herausforderungen:

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es keine zusätzliche Belastung ist. „ Florian Exner vor seinem Einsatz in München bei "Sky"

"Wir haben es in Frankfurt auf dem DFB-Campus getestet und jetzt nochmal im Januar in Portugal. Aber wir haben da kein volles Stadion, hier ist es doch eine andere Situation. Ein volles Stadion und die Drucksituation - das ist dann noch nochmal etwas anderes", so Schiedsrichter Florian Exner weiter.

Pilotprojekt für mehr Transparenz

Das Pilotprojekt nach dem Vorbild der US-Football-Liga NFL ist zunächst auf die neun Stadien der Mitgliedsvereine der initiierenden DFL-Kommission Fußball beschränkt und soll bis Saisonende 67 Spiele umfassen. Der Referee soll sich dabei in zwei Fällen über die Lautsprecher zu Wort melden: Wenn er für die Überprüfung einer Entscheidung am Monitor war oder wenn er eine Entscheidung nach VAR-Eingriff ändert.

Per Knopfdruck kann der Schiedsrichter hierfür sein Headset freigeben und ist dann über die Stadionlautsprecher ebenso zu hören wie im Live-Fernsehbild. In erster Linie geht es um mehr Transparenz für die Zuschauer in den Stadien, für die die Eingriffe des Video-Assistenten (VAR) bislang oft wenig nachvollziehbar waren.

