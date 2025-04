Fußball-Bundesliga: Werders Probleme mit dem Nachwuchs

Für das Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend (erste Free-TV-Bilder im aktuellen sportstudio) wird erwartet, dass Werder in seiner Startelf an dem Duo Marvin Ducksch/Oliver Burke festhält, das beim Sieg in Kiel begann. Bei Topp ist dabei zu berücksichtigen, dass er erst seit ein paar Wochen aus einer langen Verletzungspause zurück ist.