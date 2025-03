Bundesliga-Klubs vermelden Umsatzrekord

Die Klubs der 1. und 2. Bundesliga haben in der vergangenen Saison einen Rekordumsatz erzielt und die coronabedingten Einbrüche damit endgültig überwunden. Der Gesamterlös der 36 Profivereine in der Spielzeit 2023/2024 betrug 5,87 Milliarden Euro und lag damit zwölf Prozent über dem Rekordwert aus der Saison zuvor, wie aus dem Wirtschaftsreport der Deutschen Fußball Liga (DFL) hervorgeht.

Der Umsatz der Bundesliga lag bei 4,8 Milliarden, was einem Plus von 350 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht. Knapp ein Fünftel der Summe (951,5 Millionen) geht auf das Konto des Rekordmeisters Bayern München . Die Zweitligisten (1,07 Milliarden) haben erstmals die Milliarden-Schallmauer durchbrochen.

1,66 Milliarden fließen in öffentliche Kassen

Dabei flossen den Angaben zufolge 1,66 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben in die öffentlichen Kassen. Zu den Umsatzzahlen habe auch das steigende Zuschauerinteresse beigetragen, hieß es.

In der vergangenen Saison seien 20,7 Millionen Tickets abgesetzt worden, was einen neuen Höchstwert bedeutet. Laut dem Report arbeiteten mit fast 62.000 Menschen außerdem so viele Leute wie noch nie zuvor im und um den Profifußball.