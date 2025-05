Bericht: Leverkusen-Trainer Xabi Alonso wechselt zu Real Madrid

Laut "Marca" wird für Alonso eine Ablöse fällig, sein Vertrag in Leverkusen läuft eigentlich noch bis 2026. Eine Bestätigung von Bayer oder Real stand zunächst aus. Diese soll es laut "Marca" auch erst am 25. Mai geben, wenn in Spanien die Saison endet. Der Start von Alonso in Madrid soll erst nach der Klub-WM (bis 13. Juli) erfolgen.