"Der BVB ist in Person von Carsten Cramer in ständigem Austausch mit den Fans und hat bereits viele Ideen für einen Stadionbesuch unter Einhaltung der Corona-Regeln vorgestellt", sagt Thilo Danielsmeyer, der Leiter des Fanprojekts Dortmund. "Das ist wichtig, denn so fühlen sich die Fans mitgenommen. Auch von den Ultras, die ja ganz klar sagen: 'Alle oder keiner', kommen kreative Vorschläge, obwohl sie gar nicht kommen wollen."