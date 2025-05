2. Liga am 33. Spieltag: HSV vor Aufstieg, wer steigt ab?

Friedhelm Funkel (rechts) kehrt noch einmal auf den Trainerstuhl zurück: In Köln hoffen die Fans, dass er den FC zurück in die Bundesliga führt.

Und das lockt wieder die Massen. Sage und schreibe 30.700 Zuschauer sahen sich durchschnittlich in dieser Saison ein Zweitligaspiel an - im Oberhaus sind es nicht mal 8.000 mehr.

Für 15 der 18 Klubs geht es um Auf- oder Abstieg

Der 1. FC Köln will keinen längeren Aufenthalt in Liga zwei. Nach mäßigem Start hat sich der FC gefangen. Wie ist die Wende gelungen? Welchen Anteil hat Trainer Gerhard Struber?

HSV kann Bundesliga-Rückkehr klarmachen

Der HSV, der beim 4:0-Sieg in Darmstadt überzeugte, hat es nun selbst in der Hand, gegen den Vorletzten Ulm den letzten Schritt in Richtung Bundesliga zu machen. Gleiches gilt bei einem Kölner Sieg - falls sowohl Paderborn als auch Elversberg nicht gewinnen.