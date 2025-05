Nach Verletzungsserie: Kölns Routinier Uth beendet Karriere

Uth, der 2018 unter Ex-Bundestrainer Joachim Löw ein Länderspiel bestritt, wird nach dem letzten Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am 18. Mai offiziell verabschiedet. "Bis dahin habe ich noch ein Ziel: Dass wir nach den letzten zwei Spielen zurück in der Bundesliga sind", sagte Uth, der beim FC ausgebildet wurde.

Der ehemalige Profi von Schalke 04 wird seit Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In dieser Saison kam er in zehn Einsätzen auf lediglich 112 Minuten Spielzeit in der 2. Bundesliga. Auch in der Abstiegssaison im Vorjahr war der Linksfuß lediglich elfmal in der Bundesliga aufgelaufen.