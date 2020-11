Die Freude über Marco Reus' Tor zum 1:0 in der 45. Minute dauerte bei den Dortmundern nicht lange, denn David Alaba erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem Freistoß das 1:1. Gleich nach der Pause brachte Robert Lewandowski die Münchner in Führung (48.), die Leroy Sane in der 80. Minute zum 3:1 ausbaute.