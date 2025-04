BVB: Viertelfinal-Aus in Champions League mit 3:1 über Barca

Die Dortmunder ließen nun keineswegs den Kopf hängen, sondern setzten Barca weiter unter Druck. Guirassy brachte die Dortmunder Arena mit seinem 3:1 (76.) noch einmal zum Beben. Am Ende lief dem BVB jedoch die Zeit davon, die Hypothek mit dem 0:4 aus dem Hinspiel war zu hoch (ausführlicher Bericht in der Champions-League-Sendung am Mittwoch ab 23 Uhr ).