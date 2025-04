Mit dem Wechsel zur Dreierkette hat der Coach zuletzt die Abwehr stabilisiert. Kapitän Emre Can ist von Dortmunds Dauersündenbock im Mittelfeld zum Ruhepol der Defensive aufgestiegen. Das zuletzt beim souveränen Sieg in Freiburg - auch ohne Schlotterbecks Hilfe. Der hatte wegen einer Gelbsperre gefehlt. In den jüngsten neun Spielen gab es nur fünf Gegentore.