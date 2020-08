Das Symbolbild schlechthin sahen die TV-Zuschauer am Freitagabend in der 84. Minute: Bayern bejubelt gerade das 6:2 durch Lewandowskis 14. Champions-League-Treffer in dieser Saison. Der 17-Tore-Rekord von Cristiano Ronaldo wackelt.



Lionel Messi mit den Händen in der Hüfte, den Oberkörper tief gebeugt, gesenkter Kopf, der Blick leer auf den Rasen gerichtet. Der sechsmalige Weltfußballer weiß längst, dass dieser Abend das Ende einer Ära ist.